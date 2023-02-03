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Определение термина "Экономический тредюнионизм"

Экономический тредюнионизм -
теория, согласно которой профсоюз должен ограничивать свою деятельность борьбой за повышение заработной платы сохранение рабочих мест, времени' улучшение условий труда, т.е. ограничить свою деятельность исключительно экономической сферой

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Экономический тредюнионизм: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка