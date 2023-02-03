Определение термина "Экономический тредюнионизм"

теория, согласно которой профсоюз должен ограничивать свою деятельность борьбой за повышение заработной платы сохранение рабочих мест, времени' улучшение условий труда, т.е. ограничить свою деятельность исключительно экономической сферой

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КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

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АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

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1) ставка процента, под который центральный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. централ...