Эксцедент

в страховании: система перестрахования, согласно которой страховая организация передает в перестрахование часть рисков, принятых на страхование. Различают следующие виды Э.: Э. риска — договоренность о перестраховании убытка по данной категории риска; Э. суммы — перестрахование, при котором перестраховочное возмещение выплачивается лишь при превышении определенного лимита, причем в отличие от безусловной франшизы показывается только это превышение; Э. убытка —часть страховой суммы, превышающая определенный размер по одной категории риска.