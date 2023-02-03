Определение термина "Экстенсивное ведение хозяйства"

Экстенсивное ведение хозяйства

развитие хозяйства по пути расширения, увеличения выпуска продукции за счет привлечения дополнительных ресурсов, увеличения используемых ресурсных источников, без повышения эффективности их использования, связанное с количественным, а не с качественным изменением. Экстенсивное ведение хозяйства, в отличие от интенсивного, ведет к чисто объемному увеличению выпуска продукции при невысокой результативности.