Определение термина "Элементы налога"

Элементы налога

принципы организации и действия налоговой системы, установленные в законодательном порядке и охватывающие следующие ее части: субъекты налога (налогоплательщики), объекты налога (облагаемый доход, имущество), единицу обложения (единицу измерения объекта налога), налоговую ставку (норму налогообложения) и налоговый оклад (сумму налога с одного объекта), налоговые льготы.