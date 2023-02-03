Определение термина "Эмбарго"

Эмбарго

(исп. embargo — наложение ареста, запрещение) 1) блокирование торговли с определенными странами по решению Организации Объединенных Наций в качестве репрессивной меры по отношению к данной стране за нарушение Устава ООН или другие неблаговидные действия; 2) запрещение государством ввоза или вывоза из страны определенного вида товаров, ценностей, золота, ценных бумаг, валюты.