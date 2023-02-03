Эмфитевзис

особый вид наследственного пользования чужим земельным участком, за что держатель участка вносит арендную плату владельцу и платит государственные налоги. Э. как отношение собственности {траст) учитывается риэлтерами при оформлении биржевых сделок по купле-продаже земельных участков.