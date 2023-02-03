Определение термина "Эмиссионная прибыль"

Эмиссионная прибыль

прибыль от размещения ценных бумаг, которую получают банки, другие кредитно-финансовые учреждения в результате посредничества между эмитентами ценных бумаг и их покупателями. Э.П. выступает, обычно, в виде разницы между эмиссионным и рыночным курсами ценных бумаг. При участии в размещении акций или облигаций банковского синдиката Э.П. является заранее согласованным вознаграждением, которое выплачивается эмитентом и делится между банками — участниками синдиката.