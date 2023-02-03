Определение термина "Еврокредиты"

Еврокредиты

международные займы, которые представляются крупными коммерческими банками за счет ресурсов евро-валютного рынка. Как правило, такие займы организуют консорциумы банков на срок от 2 до 10 лет с плавающими процентными ставками. Операции банков в евровалютах не подлежат юрисдикции страны прохождения банка-кредитора и на них не распространяются денежно-кредитные нормы и ограничения, действующие в этой стране.