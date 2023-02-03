Определение термина "Евроноты"

Евроноты

ценные бумаги, выпускаемые корпорациями на рынке евровалют сроком на 3—6 месяцев по изменяющейся ставке, основанной на ЛИБОР (с премией за банковские услуги). Е. используются для предоставления среднесрочного кредита, поскольку банки заключают соглашения с компаниями-заемщиками с обязательством покупать у них Е. в течение 5—10 лет, что гарантирует заемщику среднесрочное кредитование.