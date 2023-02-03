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Определение термина "Евроноты"

Евроноты -
ценные бумаги, выпускаемые корпорациями на рынке евровалют сроком на 3—6 месяцев по изменяющейся ставке, основанной на ЛИБОР (с премией за банковские услуги). Е. используются для предоставления среднесрочного кредита, поскольку банки заключают соглашения с компаниями-заемщиками с обязательством покупать у них Е. в течение 5—10 лет, что гарантирует заемщику среднесрочное кредитование.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Евроноты -
ценные бумаги, выпускаемые корпорациями на рынке евровалют сроком на 3—6 месяцев по изменяющейся ставке, основанной на Либор (с премией за банковские услуги). Используются для предоставления среднесрочного кредита, так как банки заключают соглашения с компаниями-заемщиками с обязательством покупать у них евроноты в течение 5—10 лет, что гарантирует заемщику среднесрочное кредитование.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Евроноты: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка