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Определение термина "Европейская валютная система (евс)"

Европейская валютная система (евс) -
форма организации отношений стран — членов ЕС в валютной сфере, имеющая целью обеспечить устойчивое соотношение курсов национальных валют этих государств и тем самым содействовать стабилизации их внешнеэкономических связей в целом. ЕВС базируется на трех основных элементах. Первый — обязательство стран — участниц поддерживать колебание рыночного курса своих валют в пределах узкого диапазона — от взаимного центрального курса. Второй элемент ЕВС — специальная Европейская валютная единица (ЭКЮ), базирующаяся на корзине национальных валют. Третий элемент ЕВС — механизм оказания кредитной и взаимной финансовой помощи тем правительствам, которые испытывают финансовые затруднения при поддержании рыночного курса своей валюты в пределах согласованного диапазона отклонений. Этот механизм состоит из двух частей: системы краткосрочной (до 75 дней) взаимопомощи центральных банков на двусторонней основе и системы валютной поддержки на многосторонней основе из специального финансового фонда ЕЭС на условиях краткосрочного кредитования (до трех месяцев с правом пролонгации кредита еще на такой же срок) и среднесрочного финансирования (от 2 до 5 лет). ЕВС действует с 1979 г.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Европейская валютная система (евс) -
принятая рядом стран, входящих в Европейский союз (ЕС), форма организации валютных отношений и валютного обмена, облегчающая экономические отношения между странами, стимулирующая интеграцию их экономик, способствующая стабилизации валют. Действует с 1979 г.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Европейская валютная система (евс): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка