Определение термина "Европейская валютная система (евс)"

Европейская валютная система (евс)

форма организации отношений стран — членов ЕС в валютной сфере, имеющая целью обеспечить устойчивое соотношение курсов национальных валют этих государств и тем самым содействовать стабилизации их внешнеэкономических связей в целом. ЕВС базируется на трех основных элементах. Первый — обязательство стран — участниц поддерживать колебание рыночного курса своих валют в пределах узкого диапазона — от взаимного центрального курса. Второй элемент ЕВС — специальная Европейская валютная единица (ЭКЮ), базирующаяся на корзине национальных валют. Третий элемент ЕВС — механизм оказания кредитной и взаимной финансовой помощи тем правительствам, которые испытывают финансовые затруднения при поддержании рыночного курса своей валюты в пределах согласованного диапазона отклонений. Этот механизм состоит из двух частей: системы краткосрочной (до 75 дней) взаимопомощи центральных банков на двусторонней основе и системы валютной поддержки на многосторонней основе из специального финансового фонда ЕЭС на условиях краткосрочного кредитования (до трех месяцев с правом пролонгации кредита еще на такой же срок) и среднесрочного финансирования (от 2 до 5 лет). ЕВС действует с 1979 г.