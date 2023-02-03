Определение термина "Еврорынок, рынок евровалют"

Еврорынок, рынок евровалют

международный рынок ссудных капиталов, на котором операции осуществляются в евровалютах. Создан в Европе в конце 1950-х гг. В качестве кредиторов на еврорынке выступают преимущественно частные коммерческие банки, а в роли заемщиков — транснациональные корпорации и государства, нуждающиеся в иностранной валюте; операции проводятся в виде краткосрочных (до 18 месяцев) кредитов.