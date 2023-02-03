Определение термина "Финансовая интеграция"

Финансовая интеграция

гармонизация и унификация налоговых систем, бюджетной классификации, бюджетного процесса, государственных расходов, системы контроля со стороны центральных банков за деятельностью коммерческих банков, проводимая в целях большей координации политики государств, входящих в региональные группировки.