Определение термина "Финансовая компания"

Финансовая компания

кредитно-финансовое учреждение, специализирующееся на кредитовании отдельных отраслей производства или предоставлении определенных видов кредитов, прежде всего потребительского и инвестиционного, проведении финансовых операций. Ф.К. привлекают с этой целью финансовые средства физических и юридических лиц. Ф.К., осуществляя ряд функций банков, относятся к категории менее надежных по сравнению с банками финансовых организаций, но способных приносить более высокие проценты по вкладам. Основные функции Ф.К.: предоставление потребительского, инвестиционного, коммерческого кредита, ссуд индивидуальным заемщикам. Имеют место: 1) Ф.К. по кредитованию продаж в рассрочку потребительских товаров длительного пользования — компании, которые покупают обязательства потребителей у различных торговцев и дилеров со скидкой; 2) Ф.К., обслуживающие систему коммерческого кредита, предоставляемого промышленными компаниями друг другу при отгрузке товаров; 3) Ф.К., специализирующиеся на предоставлении мелких ссуд индивидуальным заемщикам!