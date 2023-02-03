Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Финансовая компания

Определение термина "Финансовая компания"

Финансовая компания -
кредитно-финансовое учреждение, специализирующееся на кредитовании отдельных отраслей производства или предоставлении определенных видов кредитов, прежде всего потребительского и инвестиционного, проведении финансовых операций. Ф.К. привлекают с этой целью финансовые средства физических и юридических лиц. Ф.К., осуществляя ряд функций банков, относятся к категории менее надежных по сравнению с банками финансовых организаций, но способных приносить более высокие проценты по вкладам. Основные функции Ф.К.: предоставление потребительского, инвестиционного, коммерческого кредита, ссуд индивидуальным заемщикам. Имеют место: 1) Ф.К. по кредитованию продаж в рассрочку потребительских товаров длительного пользования — компании, которые покупают обязательства потребителей у различных торговцев и дилеров со скидкой; 2) Ф.К., обслуживающие систему коммерческого кредита, предоставляемого промышленными компаниями друг другу при отгрузке товаров; 3) Ф.К., специализирующиеся на предоставлении мелких ссуд индивидуальным заемщикам!

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....

ПРЕФЕРЕНЦИИ

(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...

СОБСТВЕННОСТЬ

принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...

КЛИЕНТ

(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Финансовая компания: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка