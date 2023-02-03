Определение термина "Финансовая математика"

Финансовая математика

метод определения стоимости денежных средств при их передаче в пользование другим лицам. Основная задача Ф.М. — приведение денежных платежей в соответствие с условиями финансовой сделки. Ее решение основывается на понятии будущей и современной «стоимости» денег, на применении декурсивной и антисипативной ставок банка, на определении величины ренты.