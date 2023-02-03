Определение термина "Флат"

Флат

(ант. flat) — 1) биржевой термин, означающий «без расчета процентов» (проценты уже включены в курс акций); 2) в торговых сделках означает качество «как есть» (англ, as is), (без дополнительных уточнений). Термин обычно относится к дешевым товарам или к компьютерным программам; 3) применительно к рынку: невыгодный, нулевой, без дохода.