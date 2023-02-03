Определение термина "Фонд денежного рынка"

Фонд денежного рынка

инвестиционный фонд открытого типа, вкладывающий средства только в краткосрочные обязательства денежного рынка (федеральные ценные бумаги, депозитные сертификаты, краткосрочные коммерческие векселя). Это — финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей правительственных краткосрочных ценных бумаг и предлагающий услуги по обслуживанию чеков для своих акционеров.