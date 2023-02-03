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Определение термина "Форма w-8imy"

Форма w-8imy -
Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf

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Что такое Форма w-8imy: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка