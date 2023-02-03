Определение термина "Фрахтовый контракт"

Фрахтовый контракт

контракт, по которому фрахтователь получает в сое распоряжение судно для перевозки грузов по определенному маршруту или на определенный срок; такой контракт может быть принят банком в качестве обеспечения платежа по кредиту, предоставленному судовладельцу.