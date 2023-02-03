Определение термина "Франко"

Франко

(итал./гаисо — свободный) 1) вид цен, учитывающий порядок возмещения затрат, связанных с перевозкой товаров от поставщика до потребителя и их погрузкой; 2) термин, означающий, что определенная часть расходов по транспортировке и погрузке товаров не оплачивается покупателем в связи с включением их в оптовую Цену. Расходы включительно до места, указанного во Ф., несет поставщик, а остальные — покупатель.Приставка франке- употребляется в сочетании с обозначением пункта доставки (франко-борт, франко-вагон, франко-склад).