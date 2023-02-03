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Определение термина "Фулфилмент"

Фулфилмент -
процесс выполнения заказа на маркетплейсе. В него входит приём заказа, обработка, упаковка, доставка до покупателя.
Есть несколько видов фулфилмента — они отличаются тем, насколько вовлечён в процесс сам селлер. Один из распространённых форматов — fulfillment by seller (FBS). При работе по этой схеме селлер хранит товары на своём складе и отправляет на склад маркетплейса только те товары, которые у него заказали.
При работе по другой схеме — fulfillment by operator — селлеру достаточно привезти товар на склад. Основную часть фулфилмента выполняют сотрудники маркетплейса.

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Что такое Фулфилмент: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка