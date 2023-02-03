Определение термина "Фулфилмент"
Есть несколько видов фулфилмента — они отличаются тем, насколько вовлечён в процесс сам селлер. Один из распространённых форматов — fulfillment by seller (FBS). При работе по этой схеме селлер хранит товары на своём складе и отправляет на склад маркетплейса только те товары, которые у него заказали.
При работе по другой схеме — fulfillment by operator — селлеру достаточно привезти товар на склад. Основную часть фулфилмента выполняют сотрудники маркетплейса.
Авторы и редакторы Точки
Популярные термины
ДЕПОНЕНТ
(лат. deponentus — откладывать) — 1) физическое или юридическое лицо, которому принадлежат денежные средства, временно х...
ЭКОНОМИКС
область экономической науки, экономическая теория, изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин «эконо...
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
человек, участвующий в экономической деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта этой деятельности. К Ф....
ПРЕФЕРЕНЦИИ
(лат.praeferentia — предпочтение) — преимущества, предпочтения, льготы, предоставляемые отдельным государствам, предприя...
СОБСТВЕННОСТЬ
принадлежность материальных и духовных ценностей определенным лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономи...
КЛИЕНТ
(лат. cliens) — лицо, пользующееся услугами учреждения, организации, предприятия (например, К. банка), постоянный покупа...