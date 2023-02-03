Определение термина "Гарантия исполнения контракта"

Гарантия исполнения контракта

письменное обязательство банка (гаранта), выданное по просьбе принципала (поставщика/исполнителя работ/услуг) в пользу бенефициара (покупателя/заказчика) в обеспечение своевременного выполнения поставки или предоставления услуги согласно договору. Либо письменное обязательство банка (гаранта), выданное по просьбе принципала (покупателя) в пользу бенефициара (поставщика/исполнителя работ/услуг) в обеспечение своевременного выполнения полной либо частичной оплаты поставки или предоставления услуги согласно договору.