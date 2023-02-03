Гарантийный контракт

1) контракт, гарантирующий предоставление по нему определенных услуг в течение всего периода его, действия; 2) контракт, по которому физическое или юридическое лиц« обязуется выступить в роли гаранта. Обычно такой контракт заключается на проведение научных им следований, проектно-конструкторских разработок, экспериментовj опытного производства новой прон дукции; он предусматривает обмен: результатами работ между участниками выполнения контракта.