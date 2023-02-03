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Определение термина "Гарантированные ценные бумаги"

Гарантированные ценные бумаги -
акции и облигации акционерных обществ, по которым правительство гарантирует регулярную выплату доходов — дивидендов, процентов, если это по каким-либо причинам не сможет сделать само акционерное общество. Государство берет на себя расходы по выплате дивидендов или процентов в случае, если у акционерного общества не образуется достаточной прибыли.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Гарантированные ценные бумаги -
1) ценные бумаги, выплата дивидендов, процентов по которым гарантируется выпустившей их компанией или другими компаниями; 2) золотообрезные (англ. gilt-edged), особо надежные, первоклассные ценные бумаги, чаще всего государственные, обладающие правительственной гарантией регулярной выплаты дивидендов, процентов.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Гарантированные ценные бумаги: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка