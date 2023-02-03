Определение термина "Гарантированные ценные бумаги"

Гарантированные ценные бумаги

акции и облигации акционерных обществ, по которым правительство гарантирует регулярную выплату доходов — дивидендов, процентов, если это по каким-либо причинам не сможет сделать само акционерное общество. Государство берет на себя расходы по выплате дивидендов или процентов в случае, если у акционерного общества не образуется достаточной прибыли.