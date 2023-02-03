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Определение термина "Гарантированный кредит"

Гарантированный кредит -
кредит, предоставляемый под гарантию банков фирм или правительственных органов. Обычно к Г.К. прибегают в том случае, если поставщик не уверен в платежеспособности покупателя. Нередко получение гарантии первоклассного банка является условием предоставления кредита, особенно во внешнеторговом обороте. Предварительно банк проверяет платежеспособность клиента. Поручительство оформляется гарантийным письмом банка, акцептом или авалем векселя.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Гарантированный кредит -
кредит, предоставляемый под гарантию банков, правительственных органов или других гарантов. Возможное употребление термина — гарантийный кредит.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Гарантированный кредит: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка