Определение термина "Гарантированный кредит"

Гарантированный кредит

кредит, предоставляемый под гарантию банков фирм или правительственных органов. Обычно к Г.К. прибегают в том случае, если поставщик не уверен в платежеспособности покупателя. Нередко получение гарантии первоклассного банка является условием предоставления кредита, особенно во внешнеторговом обороте. Предварительно банк проверяет платежеспособность клиента. Поручительство оформляется гарантийным письмом банка, акцептом или авалем векселя.