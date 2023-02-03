Определение термина "Генеральный полис"

Генеральный полис

1) полис, по условиям которого считаются застрахованными все получаемые или отправляемые грузы в течение определенного времени в определенных размерах ответственности страховщика. О каждом отправляемом по генеральному полису грузе страхователь должен сообщить страховщику основные реквизиты: наименование судна, путь следования груза, страховую сумму; 2) полис, в котором оговорена при страховании предполагаемая стоимость страхуемых товаров, страховая премия определяется после окончательного установления стоимости товаров.