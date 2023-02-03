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Определение термина "Главный бухгалтер"

Главный бухгалтер -
должностное лицо предприятия, обеспечивающее организацию бухгалтерского учета, контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых предприятием, учреждением хозяйственных' операций, предоставление оперативной информации, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности, осуществление совместно с другими подразделениями и службами экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия, учреждения по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов. Г.Б. подписывает совместно с руководителем предприятия, учреждения документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также расчетные, кредитные и финансовые обязательства. Г.Б. запрещается принимать к исполнению и оформлению документы по операциям, противоречащим законодательству и нарушающим договорную и финансовую дисциплину. О таких документах Г.Б. письменно сообщает руководителю предприятия. При получении от руководителя предприятия письменного распоряжения о принятии указанных документов к учету Г.Б. исполняет его. Всю полноту ответственности за незаконность совершенных операций несет руководитель предприятия. С Г.Б. согласовываются назначение, увольнение и перемещение материально ответственных лиц. На малых предприятиях, не имеющих в штате кассира, обязанности кассира, могут выполняться Г.Б. или другим работником по письменному распоряжению руководителя предприятия. При освобождении Г.Б. от должности производится сдача дел вновь назначенному Г.Б. (при отсутствии последнего — работнику, назначенному приказом руководителя предприятия), в процессе которой производится проверка состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетных данных, с составлением соответствующего акта, утверждаемого руководителем предприятия, учреждения.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Главный бухгалтер -
руководитель бухгалтерии, должностное лицо, обеспечивающее организацию бухгалтерского учета компании, предприятия и несущее ответственность за бухгалтерские операции.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Главный бухгалтер: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка