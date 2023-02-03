Определение термина "Главный счет"

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

счет синтетического учета, предусмотренный Планом счетов бухгалтерского учета. Каждый Г.С. имеет свой номер. При необходимости группировки отдельных показателей открывают счет второго порядка, или субсчет.

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