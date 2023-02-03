Определение термина "Государственные казначейские обязательства"

Государственные казначейские обязательства

размещаемые на добровольной основе государственные ценные бумаги на предъявителя, удостоверяющие внесение их держателями денежных средств в бюджет и дающие право на получение фиксированного дохода в течение всего срока владения этими бумагами. Государственные казначейские обязательства могут быть выставлены на биржевые торги.