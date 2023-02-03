Определение термина "Государственный банк"

Государственный банк

кредитное учреждение, находящееся в собственности государства и управляемое государственными органами. Различают три вида Г.Б.: центральные банки, коммерческие банки, специальные кредитные институты. Центральные банки осуществляют регулирование экономики, контроль над деятельностью частных банков, оказывают влияние на международные кредитные операции, обеспечивают финансирование государственных программ. Государственные коммерческие банки обеспечивают проведение политики государства в области кредитования хозяйства, оказывают влияние на инвестиционные, посреднические и расчетные операции, а через них и на экономическое состояние клиентуры. Государственные специальные кредитные институты обслуживают важнейшие отрасли хозяйства, определяющие положение страны в системе международных экономических отношений, кредитование которых маловыгодно частному капиталу. Они создают условия для решения текущих и стратегических задач; стимулируют капитальные вложения, внешнеторговую экспансию, осуществляют регулирование развития сельского хозяйства, проводят государственную региональную политику (инвестиционные банки, внешнеторговые банки, банки для кредитования сельского хозяйства и т.д.). Кроме того, нередко государству принадлежат сберегательные кассы.