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Определение термина "Государство-рантье"

Государство-рантье -
страна, разместившая значительные капиталовложения в других странах с целью получения оттуда прибыли в виде процентов за предоставленные кредиты и дивидендов от вложений в ценные бумаги. К числу таких стран в современном мире относят, кроме традиционно мощных государств, еще Германию, Швецию, Японию и «новых восточных тигров»: Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Государство-рантье -
"страна, разместившая значительные капиталовложения в других странах с целью получения оттуда прибыли в виде процентов за предоставленные кредиты и дивидендов от вложений в ценные бумаги. К числу таких стран относят в современном мире кроме традиционно мощных государств еще Германию, Швецию, Японию и ""новых восточных тигров"": Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань."

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Государство-рантье: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка