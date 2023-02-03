Определение термина "Государство-рантье"

Государство-рантье

страна, разместившая значительные капиталовложения в других странах с целью получения оттуда прибыли в виде процентов за предоставленные кредиты и дивидендов от вложений в ценные бумаги. К числу таких стран в современном мире относят, кроме традиционно мощных государств, еще Германию, Швецию, Японию и «новых восточных тигров»: Южную Корею, Сингапур, Таиланд, Гонконг, Тайвань.