Определение термина "Государство"

Государство

1) совокупность органов и лиц, сосредоточивших в своих руках экономическую власть, принимающих экономические решения в государственном масштабе, распоряжающихся государственной собственностью;

2) все виды экономических ресурсов, факторов производства, денежных средств, находящиеся в государственной собственности, в распоряжении и ведении государственных органов власти (государственная экономика).