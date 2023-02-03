Определение термина "Гульден"

Гульден

денежная единица Нидерландов, введенная в 1816 г. Делится на 100 центов. Использовался в качестве золотой монеты некоторых европейских стран, применяется в виде денежной единицы Антильских островов и Суринама. Гульден называют также флорином, так как впервые он чеканился в г. Флоренция. С 2002 г. заменен единой европейской валютой — евро.