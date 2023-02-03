Холакратия

— это система управления процессами в компании, при которой нет начальников и подчинённых, а миссия — важнее субординации. Холакратия стоит на автономных группах сотрудников, которые называются кругами. У каждого круга — отдельные полномочия и ответственность. Каждая команда сама принимает решения в своей области без постоянного контроля сверху. Это способствует более гибкому и быстрому протеканию бизнес-процессов. А ещё стимулирует креативность и самостоятельность сотрудников. Увидеть, как это работает, можно на бизнес-стажировке в Точке — самой крупной компании в мире, использующей холакратию.