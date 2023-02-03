Определение термина "Игра на бирже"

Игра на бирже

проведение спекулятивных операций на бирже посредством удачной скупки и продажи ценных бумаг и других объектов биржевой торговли с целью получения прибыли. Простейшая игра состоит в использовании разности котировок и курсов на разных рынках; игроки скупают биржевой товар на тех рынках, где он дешевле, и тут же продают там, где он дороже. Более сложная игра состоит в предвидении изменения курсов и котировок в будущем и заблаговременной скупке или продаже биржевых товаров и фьючерсных контрактов на выгодных началах. Различают игру на повышение курса (таких игроков называют «быками») и игру на понижение (таких игроков называют «медведями»).