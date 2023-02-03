Определение термина "Иммобилизация оборотных средств"

Иммобилизация оборотных средств

(от лат. immobilis - неподвижный) — 1) использование оборотных средств не по их целевому назначению, т. е. на капитальные вложения; 2) превращение средств акционерной компании в средства частных владельцев. Иммобилизация ОС определяется по балансу.