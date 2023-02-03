Определение термина "Империал"

Империал

(лат. imperialis -императорский) — русская золотая монета, чеканившаяся с 1755 г. Первоначально имела стоимость 10 рублей и содержала около 12 г чистого золота. С введением золотого рубля номинальная стоимость И. возросла после 1897 г. до 15 рублей, затем он был вытеснен из обращения золотыми 5-ти и 10-тирублевыми монетами.