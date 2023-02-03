Определение термина "Индекс концентрации доходов"

Индекс концентрации доходов

статистический показатель, используемый для временной оценки динамики степени дифференциации доходов населения; изменяется от 0 (при равномерном распределении доходов приближается к 0) до 1. Применяется и для сравнения межрегионального уровня концентрации доходов.