Определение термина "Индекс курсов, котировки"

Индекс курсов, котировки

способ определения тенденций изменения цен на ценные бумаги: средний показатель курсов важнейших акций на бирже, рассчитываемый по курсам наиболее крупных компаний. В простейшем виде определяется путем деления суммы курсов отобранной группы ценных бумаг на количество отобранных выпусков. К числу наиболее часто употребляемых И.К. относится индекс Доу-Джонса (см.).