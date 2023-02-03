Определение термина "Индоссамент (жиро)"

Индоссамент (жиро)

передаточная надпись на ценной бумаге, векселе, чеке и т.д., удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу. Проставляется обычно на оборотной стороне документа или на добавочном листе. Лицо, совершающее И., называется индоссантом. И. может содержать указания лица, в пользу которого переводится документ (полный или именной И.), быть на предъявителя (бланковый или ордерный) или состоять из одной подписи индоссанта (бланковый И.). Кроме передаточной функции И. на векселе и чеке выполняет также гарантийную функцию (дружеский И.): каждый индоссант по векселю отвечает за акцепт и за платеж, индоссант по чеку — за платеж.