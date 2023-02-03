Определение термина "Инкассовое поручение"

Инкассовое поручение

платёжный документ, содержащий требование получателя к плательщику на бесспорное списание денег (не требуется разрешение).

Инкассовое поручение может быть предъявлено в банк как госорганом в целях взыскания образованной задолженности, так и контрагентом в рамках заключённого договора, который содержит данное условие.