Определение термина "Иорк-антверпенские правила"

Иорк-антверпенские правила

вод принятых в международном торговом мореплавании правил, регулирующих распределение убытков между судовладельцем и грузовладельцем пропорционально стоимости судна, груза и фрахта. Действуют со второй половины XIX в., новая редакция была принята в 1950 г.