Определение термина "Исключительная лицензия"

Исключительная лицензия

лицензия, предоставляемая на определенных условиях исключительно одному лицензиату. Лицензиар, выдавший такую лицензию, сохраняет право самостоятель-

ного использования предмета лицензионного соглашения и выдачи лицензий третьим лицам за исключением оговоренных в соглашении условий и определенной территории. Таким образом, И.Л. обеспечивает монопольное право лицензиата использовать изобретение, технологию и отказ лицензиара от самостоятельного использования запатентованных изобретений и их продажи на оговоренной территории в оговоренное время.