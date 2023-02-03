Определение термина "Исследование спроса"

Исследование спроса

первый этап в исследовании рынка сбыта, проводимого с использованием статистических приемов анализа. И.С. состоит в изучении потенциального потребителя, его вкусов, структуры потребностей по группам потребителей, выявлении неудовлетворенных потребностей, анализе мотивов предпочтения конкретных товаров и т.п.,