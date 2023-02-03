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Определение термина "Картель"

Картель -
(фр. cartel) — одна из основных форм соглашений о монополизации рынка, гласное или негласное соглашение группы близких по профилю предприятий. В отличие от концернов и трестов, картельные соглашения непосредственно не затрагивают производственную и коммерческую самостоятельность вступивших в картель предпринимателей, договаривающихся между собой о монополизации и разделе рынка, об объемах (квотах) производства и реализации продукции, условиях сбыта товаров и найма рабочей силы, ценах и сроках платежа, рационализации производства и управления, обмене патентами и т. п. К. бывают внутренние, экспортные, импортные и международные. Они создаются с целью ограничения конкуренции между их участниками, монополизации производства и сбыта того или иного товара, установления на него единой обязательной для всех участников соглашения, монопольной цены, подавления внешней конкуренции со стороны фирм, не участвующих в данном соглашении и получения более высокой, чем средняя, прибыли. В современных условиях существует ряд мощных международных К., картельные соглашения широко используются мелким и средним бизнесом в борьбе с господствующими на рынке монополиями. В ряде стран заключение картельных соглашений запрещено антимонопольным законодательством или ограничено узкими рамками отдельных отраслей и видов производств.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Картель: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка