Определение термина "Картель"

Картель

(фр. cartel) — одна из основных форм соглашений о монополизации рынка, гласное или негласное соглашение группы близких по профилю предприятий. В отличие от концернов и трестов, картельные соглашения непосредственно не затрагивают производственную и коммерческую самостоятельность вступивших в картель предпринимателей, договаривающихся между собой о монополизации и разделе рынка, об объемах (квотах) производства и реализации продукции, условиях сбыта товаров и найма рабочей силы, ценах и сроках платежа, рационализации производства и управления, обмене патентами и т. п. К. бывают внутренние, экспортные, импортные и международные. Они создаются с целью ограничения конкуренции между их участниками, монополизации производства и сбыта того или иного товара, установления на него единой обязательной для всех участников соглашения, монопольной цены, подавления внешней конкуренции со стороны фирм, не участвующих в данном соглашении и получения более высокой, чем средняя, прибыли. В современных условиях существует ряд мощных международных К., картельные соглашения широко используются мелким и средним бизнесом в борьбе с господствующими на рынке монополиями. В ряде стран заключение картельных соглашений запрещено антимонопольным законодательством или ограничено узкими рамками отдельных отраслей и видов производств.