Определение термина "Хэндз он"

Хэндз он

(англ, hands on — взять в свои руки) — отход от пассивного управления и бесконтрольного предоставления денежных средств и переход к активному участию в процессе реализации проекта, идеи; осуществляется при жестком повседневном контроле управляющих, менеджеров за ходом ведения работ. Владелец предприятия или контрольного пакета акций берет в таком случае на себя не только финансирование проекта, но также внедрение к сбыт товара.