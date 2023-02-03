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Определение термина "Клиринговый банк"

Клиринговый банк -
банк, являющийся членом расчетной палаты, входящий в национальную систему взаимного зачета платежей по чекам, предоставляющий следующие услуги по открытым в нем счетам: ведение ведомостей состояния материальных ценностей, получение и поставка ценных бумаг, осуществление расчетов и выплат. К.Б. играют ведущую роль в обслуживании внутренних расчетов в стране; предоставляют все виды банковских услуг, участвуют в международных консорциумах, активно оперируют на валютных, кредитных и других рынках. Проводят диверсификацию через широкую сеть дочерних и ассоциированных компаний - банковских, финансовых, страховых, трастовых, лизинговых и других.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Клиринговый банк: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка