Определение термина "Клиринговый банк"

Клиринговый банк

банк, являющийся членом расчетной палаты, входящий в национальную систему взаимного зачета платежей по чекам, предоставляющий следующие услуги по открытым в нем счетам: ведение ведомостей состояния материальных ценностей, получение и поставка ценных бумаг, осуществление расчетов и выплат. К.Б. играют ведущую роль в обслуживании внутренних расчетов в стране; предоставляют все виды банковских услуг, участвуют в международных консорциумах, активно оперируют на валютных, кредитных и других рынках. Проводят диверсификацию через широкую сеть дочерних и ассоциированных компаний - банковских, финансовых, страховых, трастовых, лизинговых и других.