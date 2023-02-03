Определение термина "Коэффициент эластичности"

Коэффициент эластичности

показатель, характеризующий меру чувствительности экономической величины по отношению к факторам, от которых она зависит. Измеряется изменением количества экономической величины (например, величины спроса, предложения) при изменении фактора (например, цены) на единицу. В математическом смысле К.Э. есть производная от экономической величины по фактору, от которого зависит данная величина.