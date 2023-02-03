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Определение термина "Коэффициент обеспеченности собственными средствами"

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -
коэффициент, характеризующий наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Коэффициент определяется как отношение разности между объемами источников собственных средств (итог I раздела пассива баланса) и фактической стоимостью основных средств ипрочих внеоборотных активов (итог 1 раздела актива баланса) к фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса). Значение коэффициента менее 0,1 характеризует неудовлетворительное обеспечение собственными средствами.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Коэффициент обеспеченности собственными средствами: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка