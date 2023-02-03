Определение термина "Коэффициент текущей ликвидности"

Коэффициент текущей ликвидности

коэффициент, характеризующий общую обеспеченность предприятия собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного выполнения срочных обязательств. Определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у предприятия оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов (сумма итогов II и III разделов актива баланса) к наиболее срочным обязательствам предприятия в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и кредиторской задолженности (итог 1 раздела пассива баланса за вычетом строк 500, 510, 730,735,740). Значение коэффициента менее 2 характеризует неудовлетворительную текущую ликвидность.