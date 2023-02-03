Определение термина "Колл"

Колл

(англ, call — требовать) — 1) — опцион, право на покупку товара, ценных бумаг, фьючерсных контрактов по обусловленной цене в любое время до истечения срока действия опциона; 2) короткий период во время биржевых сессий, в течение которого заключение сделок ограничивается одной позицией (одним месяцем поставки), то есть каждая позиция котируется поочередно с целью внесения более высокой организации; 3) требование уплаты маржи.